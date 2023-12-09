مطار الملك عبدالعزيز بجدة: جاهزون لاستقبال جمهور كأس العالم للأندية

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أنه جاهز لاستقبال جمهور كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة العشرين من كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

وستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة هذه البطولة، وهي فرصة تاريخية لتسويق كرة القدم السعودية للعالم.

وتستعد مدينة جدة لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023.

وتعد مدينة جدة ثاني أكبر مدينة في السعودية، بعد العاصمة الرياض، وتقع على الساحل الغربي للمملكة أمام البحر الأحمر، وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للبلاد، والوجهة السياحية الأبرز على الإطلاق.