جوارديولا يبرر تراجع نتائج مانشستر سيتي

برر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة بعد انطلاقة مميزة مع بداية الموسم، حيث أرجع ذلك إلى مواجهة فرق كبيرة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد لوتون تاون غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وفشل حامل اللقب في تحقيق أي انتصار في 4 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 2017.

وتعادل مانشستر سيتي في 3 مباريات أمام تشيلسي، وليفربول، وتوتنهام، فيما خسر أمام أستون فيلا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي "عندما تفوز بالعديد من المباريات تصبح أفضل فريق في العالم، وعندما لا تفوز تصبح هناك كارثة، نعلم هذا، وهذا أمر مبالغ فيه بعض الشيء".

وأضاف "الشيء المهم هو مواجهة الواقع. نحن لم نعتد على لعب 4 مباريات بدون تحقيق انتصار، ولكننا لعبنا أمام فرق كبيرة، دائما ما تكون مواجهاتهم صعبة".

وواصل "هذه ليست المرة الأولى التي نتواجد فيها في هذا الوضع. على مدار 8 أعوام مررنا دائما بفترات لم نحقق فيها النتائج المرجوة".

واختتم "يجب علينا أن ننهي هذا في أسرع وقت ممكن ولكن هذا يحدث، لذلك نواجهه ونتحداه هذا هو الوضع، دعونا نفعل هذا، دعونا نذهب لتحقيق الانتصارات".