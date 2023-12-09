بايدن يتجاهل التهم الجديدة بحق نجله هانتر.. رد على أسئلة الصحفيين بالإشارة

آثر الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الصمت حيال المصاعب القضائية المتزايدة التي يواجهها نجله هانتر، بعد توجيه تهم جديدة له بالتهرب الضريبي على رغم أسلوب حياته الباذخ والانفاق على تعاطي المخدرات.

ولطالما دافع بايدن (81 عاما) عن نجله البالغ 53 عاما، على رغم أن الحزمة الجديدة من التهم الموجّهة الى هانتر تشكّل إحراجا إضافيا للرئيس الديموقراطي الذي يأمل الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض عام 2024.

وفي حين رأى هانتر في تصريحات بثت الجمعة أن الجمهوريين يشنّون حملة تهدف الى "قتلي" والقضاء على الإدارة الديموقراطية في واشنطن، التزم والده في اليوم ذاته الصمت حيال التهم.

وعندما سئل لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها في رحلة إلى نيفادا وكاليفورنيا إن كان يعتقد أن ابنه بريء، اكتفى بايدن بالتلويح بيده للمراسلين من دون الإجابة على السؤال.

وكرّر بايدن الأمر ذاته قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" التي نقلته الى مدينة لاس فيغاس حيث أعلن أن أول قطار فائق السرعة في البلاد سيتم تدشينه عام 2028.