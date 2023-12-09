مهرجان البحر الأحمر السينمائي يتوج الفائزين بجوائز اليُسر لعام 2023

توّج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام في جدة، الفائزين بجوائز اليُسر، بحضور صناع السينما في العالم.

واختار المهرجان "فيلم السيرة الذاتية "فيراري" للمخرج مايكل مان ليكون فيلم حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الدورة الثالثة للمهرجان، وهو أحد المشاريع السينمائية المدعومة من صندوق البحر الأحمر.

ومُنحت جائزة اليُسر الفخرية الذهبية لممثل هوليود الأيقوني الحائز على جائزة الأوسكار نيكولاس كيج، وذلك تقديراً لمواهبه الاستثنائية ومساهمته في صناعة السينما.

وقدمت مسابقة البحر الأحمر 14 جائزة وفقاً لاختيار لجنة التحكيم، التي منحت فيلم "الأستاذ" جائزتين، أولاهما، أحسن ممثل وفاز بها الممثل صالح بكري، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذهبت للمخرجة فرح النابلسي، في حين حصلت الممثلة منى حوا على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "إن شاء الله ولد".

كما فاز فيلم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي، وذهبت جائزة اليُسر الذهبية للفيلم القصير لفيلم "بتتذكري" للمخرجة داليا نمليش، وحصل فيلم "ما فوق الضريح" للكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي على جائزة أفضل سيناريو، وفازت الممثلة نور الخضراء بجائزة النجم الصاعد مِن شوبارد.

وفي الجوائز المقدمة من فيلم العُلا، حصل فيلم "فاقد الأمل" من كوريا للمخرج كيم تشانغ على جائزة الجمهور، وفاز فيلم "نورة" بجائزة أفضل فيلم سعودي.

وتضمنت قائمة الجوائز أيضا جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل، وفاز بها فيلم "في ألسنة اللهب" من إخراج زارّار كان ، وجائزة أفضل إخراج، وفاز بها شوكير خوليكوف، عن فيلم الأحد، كما مُنح فيلم "حقيبة سفر" للمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي، جائزة "اليُسر" الفضية للفيلم القصير، في حين فاز فيلم "نذير شؤم" على جائزة أفضل مساهمة سينمائية، و"عزيزتي جيسي" للمخرج تارسم سينج داندوار على الجائزة الفضية للفيلم الطويل.

وقالت رئيسة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد، "على مدى الأيام الماضية، رحّبنا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم في جدة، واحتفلنا معًا بمجتمع السينما العالمي النابض بالحياة، هدفنا من وراء ذلك مد الجسور بين الثقافات وتأسيسنا لعلاقات جديدة، عبر استضافتنا لأكثر من 125 فيلمًا من مختلف دول العالم، إلى جانب برامج سوق البحر الأحمر التي ضمت 348 مشروعًا مقدمًا، و44 عملاً قيد التنفيذ من أكثر من 26 دولة".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي: نحتفي اليوم، بالعديد من النجاحات في دورة هذا العام من المهرجان، ومنها احتضان العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المدعومة من قِبل صندوق البحر الأحمر -فيراري- للمخرج المبدع مايكل مان، إلى جانب تكريمنا لأحد ألمع النجوم في هوليوود؛ الممثل المبدع نيكولاس كيج، بالإضافة لاحتفائنا سويا بالمتنافسين في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وتتويج الفائزين منهم بجوائز اليُسر، لنختتم هذه الدورة الفريدة من نوعها بمستوى رفيع لم يسبق له مثيل.