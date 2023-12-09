تطورات حادث الجبيل المروع.. وفاة محمد المطوع قائد السيارة

لا يزال حادث مصرع 4 طالبات بمنطقة الجبيل الصناعية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في السعودية.

وتوفي اليوم الشاب محمد إبراهيم المطوع، الذي كان يقود المركبة في الحادث المروع ليلحق بالضحايا، في حادثة أحزنت الكثيرين.

كان لدى محمد إصابات مختلفة أخطرها في الدماغ، وعاش أياما في موت سريري قبل إعلان الوفاة رسميا.

والد إحدى الفتيات عبر عن حزنه الشديد، قائلا: "قطع الإشارة حرمنى ابنتي، نتيجة تهور سائق السيارة وسرعة قائد الباص، مما أدى إلى هذا الحادث الذي حرمني من شمعة حياتي ووردة بيتي التي أعددت لها جناحاً خاصاً وكنت أدللها وأستمتع بحياتي معها".

ووقع الحادث بعدما قطع السائق الإشارة الحمراء ما أدى إلى الاصطدام بحافلة مسرعة، على طريق المطرفية الربيع 2، بمنطقة الجبيل، ما أدى إلى وفاة 4 طالبات.

هرعت فرق من الدفاع المدني والمرور والأمن الصناعي والهلال الأحمر لمباشرة الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية.