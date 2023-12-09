استشاري تغذية سريرية: انخفاض درجة حرارة الطقس يخفض عدد ضربات القلب

قال استشاري التغذية السريرية د. عبدالعزيز العثمان، إن انخفاض درجة حرارة الطقس يخفض عدد ضربات القلب مما يؤدي إلى الكسل.

ودعا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية" للنوم في الشتاء من 7 إلى 10 ساعات.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن معدل ضربات القلب لدى البالغين الأصحاء ينخفض ​​بمتوسط ​​10 نبضات في الدقيقة لكل انخفاض بمقدار 1 درجة مئوية في درجة الحرارة.

ومع ذلك، فإن تأثير انخفاض درجة حرارة الطقس على معدل ضربات القلب يختلف من شخص لآخر. فبعض الأشخاص أكثر حساسية للبرد من غيرهم، وقد ينخفض ​​معدل ضربات قلبهم بشكل ملحوظ مع انخفاض درجة الحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو غيرها من الحالات الصحية قد يكونون أكثر عرضة لانخفاض معدل ضربات القلب في الطقس البارد.

نصائح للحفاظ على صحة قلبك في الطقس البارد