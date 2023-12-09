جيسوس يعادل سلسلته القياسية مع الهلال

عادل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، سلسلة قياسية من ولايته الأولى مع الفريق الأزرق، بعد الفوز على الطائي في دوري روشن للمحترفين.

وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على الطائي بنتيجة 2-1 مساء أمس الجمعة ضمن الجولة 16 من المسابقة.

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي للهلال هذا الموسم.

وعادل الهلال سلسلة الانتصارات التسعة التي حققها موسم 2018-2019 تحت قيادة جيسوس أيضًا، كما حقق الزعيم نفس الرقم موسم 2011-2012 أيضًا.

وبات الهلال على بُعد انتصار واحد من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في تاريخه بدوري المحترفين.

وحقق الهلال رقمه القياسي موسم 2012-2013 حين فاز بـ10 مباريات متتالية، حسب إحصاءات صحيفة "الرياضية".

ويمكن للهلال أن يعادل رقمه القياسي بـ10 انتصارات متتالية هذا الموسم حال فاز على الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة 17.