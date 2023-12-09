“المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

وأضاف، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/loYadNlI4k — المرور السعودي (@eMoroor) December 9, 2023