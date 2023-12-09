وزير الخارجية: ما تقوله السعودية في السر تقوله في العلن عكس بعض الغربيين

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أن ما تقوله المملكة في السر تقوله في العلن، والعرب جميعاً كذلك، عكس بعض الغربيين.

أضاف في حواره مع البرنامج الأمريكي "PBS NewsHour"، أن المملكة تختلف مع الولايات المتحدة في قرارها حول وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم".

أتت تلك التصريحات بعدما أجهضت الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة أمل مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين والجرحى، الذين تكدسوا في جنوب القطاع المحاصر هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف، جراء استخدامها حق الفنقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف النار بالقطاع.