برئاسة وزير الخارجية.. وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يصل إلى كندا

وصل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مساء اليوم السبت، يصل إلى كندا، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخاريجة السعودي.

وكان أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية قد عقدوا جلسة مباحثات رسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة وزراء خارجية مصر وقطر والأردن وفلسطين وتركيا.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم للولايات المتحدة بتحمل مسئولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.