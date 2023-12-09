برعاية مصرية.. خسارة تاريخية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني

لقن آينتراخت فرانكفورت ضيفه بايرن ميونخ درسا قاسيا وفاز عليه 5 /1 اليوم السبت في الجولة الـ14 من الدوري الألماني على ملعب دوتش بانك بارك.

وألحق فرانكفورت بضيفه بايرن حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية، الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من البوندسليجا.

وصنع الدولي المصري عمر مرموش الحدث بتألق لافت أمام بايرن ميونخ، حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدفين الثالث والخامس.

⚽️👏🇪🇬 تألق لافت للدولي المصري عمر مرموش أمام بايرن ميونيخ .. سجل وصنع هدفين#الدوري_الألماني | #فرانكفورت_بايرن_ميونيخ#Bundesliga pic.twitter.com/Z22SXOjlVc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023

وتقدم فرانكفورت بثلاثة أهداف بعد مضي 36 دقيقة، عبر عمر مرموش وإيريك إبيمبا وهوجو لارسون في الدقائق 12 و31 و36.

ورد جوشوا كيميتش بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 43 لكن إيريك إبيمبا سجل الهدف الثاني له ولفرانكفورت في الدقيقة 50 وتكفل أنسجار كناوف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 60.

وكان الفوز كفيلا بأن يصعد ببايرن ميونخ إلى الصدارة بالتساوي مع باير ليفركوزن لكن الهزيمة أوقفت رصيده عند 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فيما رفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.

وكرر فرانكفورت فوزه بنتيجة 5-1 على بايرن، بعدما فاز عليه بنفس النتيجة في 2019، وهي الهزيمة التي كلفت المدرب الكرواتي السابق للنادي البافاري نيكو كوفاتش، منصبه.