بيتيس يفرض التعادل على الريال ويهدد صدارته للدوري الإسباني

فرض ريال بيتيس التعادل على ضيفه ريال مدريد 1 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم القناص الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 53 لكن أيتور رويبال أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 66.

وعزز بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند السابق، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا.

وحصد ريال مدريد نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف، مقابل 26 نقطة لبيتيس في المركز السابع.

وبات ريال مدريد مهددا بفقدان موقعه في الصدارة لصالح جيرونا، الذي يخوض مواجهة قمة في ديربي كاتالونيا أمام برشلونة غدا الأحد.