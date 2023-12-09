مانشستر يونايتد يتكبد هزيمة قاسية في الدوري الإنجليزي

سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه بورنموث بنتيجة صفر / 3 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

أحرز دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج وماركوس سينيسي ودانجو واتارا في الدقائق 5 و68 و73.

أفسدت هذه الخسارة فرحة إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد بالفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال نوفمبر الماضي.

ومُني مانشستر يونايتد بخسارته السابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس (مؤقتا).

بينما حقق بورنموث فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم في المسابقة رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.