رئيس الأهلي غاضبا: ما نراه داخل الملعب أمر غير مقبول

خرج خالد العيسى، رئيس الأهلي، لينتقد التحكيم بعد تعادل الفريق أمام الرائد في الطائف ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال خالد العيسى في تصريحاته لـ"عكاظ": "التحكيم هو الحلقة الأضعف في الدوري السعودي مشروع سمو سيدي ولي العهد، وأتمنى من لجنة الحكام مراعاة هذا الأمر".

وأضاف: "اليوم سُلبت مننا الثلاث نقاط بسبب التحكيم، الوقت المهدر كثير وكانت لنا ركلة جزاء واضحة، وحدث ذلك في أكثر من مباراة".

وأنهى رئيس الأهلي قائلا: "ما نراه داخل الملعب أمر غير مقبول ولا يليق بجمال الدوري، أتمنى أن يتداركون الوضع فهذا لا يُرضينا كناد، والجماهير مستاءة مما يحدث".

يذكر أن الأهلي بقي بهذا التعادل في المركز الثالث برصيد 31 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن التعاون، خلفهما اتحاد جدة حامل اللقب برصيد 28 نقطة في المركز الخامس.

واكتفى الأهلي بنقطة وحيدة على ملعبه ووسط جماهيره، ويهدر فرصة لتقليص الفارق مع النصر صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة.