بالهدف رقم 200.. محمد صلاح يواصل رحلته لنادي العظماء

وصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى هدفه رقم 200 مع النادي، وذلك بعدما نجح فريقه في قلب تأخره إلى فوز على كريستال بالاس 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في إظهار إمكانياته فور وصوله إلى ليفربول قادما من روما مقابل 3ر34 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، حيث سجل 32 هدفا في أول مواسمه مع الفريق، وكان ذلك رقما قياسيا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي، حتى نجح النرويجي إرلينج هالاند في تحطيم ذلك الرقم بتسجيله في 36 مباراة لمانشستر سيتي الموسم الماضي.

