المملكة تشارك بأول اجتماع حضوري للهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي في نيويورك

عقدت الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 38 عضوًا من مختلف دول العالم الاجتماع في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بمشاركة المملكة العربية السعودية.

ومثّل المملكة في الهيئة عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، بمشاركة وفد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

وناقش الاجتماع أبرز الممكنات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديات الناشئة عن الاستخدامات الخاطئة لها، إضافةً إلى مناقشة آلية حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني والعالمي.

المملكة العربية السعودية استضافت جلسة تشاور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عام 2020 حول إنشاء هذه الهيئة الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة.