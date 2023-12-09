أرسنال يفرط في قمة الدوري الإنجليزي بالسقوط أمام أستون فيلا

فرط فريق أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة صفر / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

سجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

واصل أستون فيلا إسقاط الكبار بعد الفوز بنفس النتيجة على حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة السابقة، رافعا رصيده إلى 35 نقطة ليتمسك بالمركز الثالث.

أما أرسنال فقد سقط في فخ الخسارة للمرة الثانية هذا الموسم وذلك بعد أربعة انتصارات متتالية.

وتجمد رصيد أرسنال عند 36 نقطة في المركز الثاني تاركا الصدارة لليفربول برصيد 37 نقطة بعد فوزه على كريستال بالاس 2 / 1 اليوم السبت.