مباراة تحول فيها لاعب إلى حارس.. الوحدة يتجاوز الأخدود بثنائية

فاز فريق الوحدة على ضيفه الأخدود بنتيجة 2 / صفر مساء السبت في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

سجل هدفي المباراة عبد العزيز نور وأوسكار دوارتي في الدقيقتين 16 و84.

احتسب حكم اللقاء 16 دقيقة وقت بدل ضائع، حصل خلالها باولو فيتور حارس مرمى الأخدود على بطاقة حمراء في الدقيقة 94 بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء.

واضطر ليندر تاوامبا مهاجم الأخدود لأخذ مكان زميله المطرود بسبب انتهاء تغييرات الفريق، ليكمل اللاعب الكاميروني الدقائق الأخيرة في حراسة المرمى.

وحقق الوحدة انتصاره السابع في بطولة الدوري السعودي رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

أما الأخدود فقد خسر مباراته الحادية عشرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس عشر متساويا مع فريقي الرائد وأبها.

لكن الأندية الثلاثة تبقى أيضا على حافة الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الثانية.

وكان الأهلي تعادل مع الرائد بدون أهداف في مباراة أقيمت خلال وقت سابق اليوم السبت.