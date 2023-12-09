لجنة الانضباط تعاقب ثنائي الشباب ولاعب الاتفاق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبات مختلفة ضد الكولومبي جوستافو كويلار والأرجنتيني إيفر بانيجا ثنائي الشباب، بجانب الإنجليزي ديماراي جراي لاعب الاتفاق.

وأعلنت لجنة الانضباط إيقاف جوستافو كويلار لاعب الشباب مباراتين في جميع المواجهات الرسمية نظير حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام الاتفاق، وتغريمه 20 ألف ريال.

كما أعلنت تغريم إيفر بانيجا قائد الشباب 15 ألف ريال، إضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، نظير حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة الاتفاق أيضا.

كما تقرر إيقاف ديماراي جراي لاعب الاتفاق مباراتين في جميع المواجهات الرسمية نظير حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام الشباب وتغريمه 20 ألف ريال.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الشباب والاتفاق يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة تعرض 3 لاعبين للطرد، حيث كان الأول إيفر بانيجا لاعب الشباب في الدقيقة 66، فيما تعرض للمصير ذاته كل من جوستافو كويلار لاعب الشباب وديماري جراي لاعب الاتفاق في الدقيقة 85.

ورفع الشباب رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.