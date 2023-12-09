الحياة الفطرية: المحتوى المتداول لصيد “المها العربي” خارج المملكة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن أنه إلحاقا للبيان المنشور المتضمن رصد شخص وثق ونشر محتوى مرئياً متداولاً لصيد كائن فطري مهدد بالانقراض "المها العربي" وبالتنسيق مع الجهات المختصة، فقد تبين أن عملية الصيد ليست في المملكة.

وأكد المركز الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو الاتجار بها ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية عن طريق الاتصال بالرقم الموحد للمركز 19914، أو منصة فطري.