الهلال يقرر الإبقاء على ميشيل.. ويؤجل مصير نيمار

كشفت تقارير صحفية أن الهلال استقر على بقاء البرازيلي ميشيل لاعب وسط الفريق، مع تأجيل مصير بديل مواطنه نيمار دا سيلفا.

وحسبما كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إدارة نادي الهلال استقرت أخيراً، وبالاتفاق مع الجهاز الفني، على بقاء ميشيل وعدم التفريط في خدماته خلال نافذة الانتقالات الشتوية.

وشارك مشيل في 21 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

من جانبه، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الهلال حسم موقفه أيضا من إمكانية ضم بديل لنيمار، بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وسيكون نيمار غير قادر على المشاركة في المباريات والتدريبات لفترة طويلة، مما يعني أن الهلال سيفتقد خدماته حتى نهاية الموسم الحالي.

ورغم ذلك، قررت إدارة الهلال عدم فتح ملف التعاقد مع بديل نيمار حتى فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، إذ ترغب في تقييم الخيارات المتاحة والتفاوض بشكل أفضل.

وسبق أن أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، نية النادي في التعاقد مع بديل لنيمار، لكنه رفض تحديد أي أسماء.

وتعامل الجهاز الفني للهلال بقيادة خيسوس بشكل مثالي مع غياب نيمار، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة هذا الموسم في مختلف البطولات.

ويعتلي الهلال صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه، كما تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة.

وحجز الهلال مقعده في ربع نهائي كأس الملك، إذ سيواجه نظيره التعاون الاثنين.