أمريكا تجيز بيع محتمل لـ14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل

أجازت الولايات المتحدة البيع المحتمل لما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل.

وأشارت إلى حالة طوارئ تسمح بإخطار سريع للمشرعين حيث لا تزال المساعدات العسكرية الأجنبية متوقفة في الكونجرس.

وطلبت إسرائيل شراء ذخائر عيار 120 مليمترا بتكلفة تقدر بـ106.5 مليون دولار، بحسب ما أعلنته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتسمح الصفقة المقترحة للولايات المتحدة بتسليح حليف بينما يطالب الجمهوريون في الكونجرس بأمن حدودي أكثر صرامة في مفاوضات لإطلاق المساعدات لدول من بينها أوكرانيا وإسرائيل وتمويل الحكومة الاتحادية.

ووفقا للبيان، فإن إدارة بايدن "قدمت تبريرا مفصلا للكونجرس بوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" لإسرائيل، متنازلة عن متطلبات مراجعة الكونجرس لصادرات الأسلحة.

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ويعكس الضغط القلق بشأن الخسائر المدنية في العملية العسكرية الإسرائيلية ردا على هجمات 7 أكتوبر من قبل حماس التي تحكم غزة.