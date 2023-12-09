“سأمنحه بطاقة صفراء”.. خبير تحكيمي يعلق على تصرفات كريستيانو رونالدو

علق الخبير التحكيمي جمال الغندور على تصرفات كريستيانو رونالدو قائد النصر عند اعتراضه على الأداء التحكيمي.

وسبق أن رصدت عدسات المصورين اعتراضات قوية من جانب كريستيانو رونالدو على حكم لقاء النصر والاتفاق ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقام رونالدو بالإشارة الى رغبته في استبدال حكم المباراة اعتراضًا على إلغاء الهدف الأول لفريقه الذي سجله زميله البرازيلي تاليسكا.

وعلق جمال الغندور على تلك الواقعة في برنامج "المنتصف" عبر قناة "الإخبارية" قائلا: "لو كنت حكما لمنحت البطاقة الصفراء وفقا للقانون إذا حدث تجاوز".

وشدد الغندور: "بالنسبة لي، لا يحق له الاعتراض والاحتجاج بهذه الطريقة".

وأنهى الخبير التحكيمي المصري قائلا: "اللاعب الكبير أو القائد لا بد أن يكون مثالا في كل شيء".