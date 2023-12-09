مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نانت 2-1 مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 41، قبل أن يدرك المهاجم المصري مصطفى محمد التعادل لنانت في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 83 سجل كولو مواني الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.

وزار مصطفى محمد شباك باريس سان جيرمان لأول مرة، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف مع نانت هذا الموسم خلال 13 مباراة لعبها بكل المسابقات.

وواصل مصطفى محمد تألقه مع نانت بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفًا مع الفريق حتى الآن.

ورفع باريس سان جيرمان، الذي حقق فوزه الثامن على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز التاسع.