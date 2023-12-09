مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نانت 2-1 مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.
وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 41، قبل أن يدرك المهاجم المصري مصطفى محمد التعادل لنانت في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 83 سجل كولو مواني الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.
وزار مصطفى محمد شباك باريس سان جيرمان لأول مرة، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف مع نانت هذا الموسم خلال 13 مباراة لعبها بكل المسابقات.
⚽️🔥 رأسية المصري محمد مصطفى تدرك التعادل لنانت أمام باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي |#باريس_سان_جيرمان_نانت#Ligue1UberEats pic.twitter.com/mF67sIW3Gd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
وواصل مصطفى محمد تألقه مع نانت بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفًا مع الفريق حتى الآن.
ورفع باريس سان جيرمان، الذي حقق فوزه الثامن على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز التاسع.