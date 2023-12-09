خطأ تقني.. كواليس إيقاف مباراة الأهلي والرائد

كشفت الشركة المسؤولة عن تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"كواليس إيقاف مباراة الأهلي والرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالت شركة Hawk- Eye المشغلة لتقنية الفيديو في بيان صحفي رسمي، السبت، أنها تعمل وفق المعايير العالمية المتبعة، مشيرةً إلى أنه تم استئناف المباراة بعد استبدال الجهاز الذي حدث به خطأ تقني.

وذكرت الشركة في بيانها: "بالإشارة إلى مباراة الأهلي والرائد، تم إيقاف اللعب من الدقيقة 50:17 إلى 59:42 في الشوط الثاني من اللقاء، بسبب خطأ في إشارة جهاز اتصال الحكم، مما تسبب في انقطاع الصوت في الإشارة المرسلة بين الملعب الرسمي وغرفة VAR".

وأضافت: "تم استبدال جهاز الاتصال لإصلاح هذا التداخل الصوتي، وتم استئناف اللعب بعد حل الأمر، ونؤكد أن الاتصال الاحتياطي للحكم كان يعمل خلال تلك الفترة باستخدام ساعات إشارة الحكم وهو المعيار العالمي".

وأنهت الشركة بيانها بالتأكيد مرة أخرى على أنها ملتزمة بتقديم الخدمة المتوافقة مع المعايير العالمية.

وتعادل الأهلي مع ضيفه الرائد بدون أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وظل الأهلي بهذا التعادل في المركز الثالث برصيد 31 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن التعاون، خلفهما اتحاد جدة حامل اللقب برصيد 28 نقطة في المركز الخامس.