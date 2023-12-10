“المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني وذلك عبر منصة ⁧‎أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وكان المرور السعودي أعلن في تغريدة له على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة على أن يستمر حتى غد الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وأوضح المرور السعودي في تغريدته أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.