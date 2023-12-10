القحطاني يرفض عرض الشباب ويمهل النادي 21 يوما

كشفت تقارير صحفية أن حسين القحطاني، لاعب وسط فريق الشباب، رفض عرض التجديد الذي قدَّمته له إدارة ناديه.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن حسين القحطاني اشترط مضاعفة قيمته حتى يجدد عقده مع النادي.

وأضافت الصحيفة أن القحطاني أمهل إدارة الشباب التي يترأسها محمد المنجم، 21 يومًا، إلى حلول يناير المقبل، من أجل تلبية مطالبه، وإلا سيبدأ الاستماع لأي عرض آخر يصله.

ويرتبط صاحب الـ28 عاما بعقد مع الشباب حتى نهاية الموسم الجاري، ويحقُّ له في يناير التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة "الليوث".

وكشفت "الرياضية" عن اجتماع المنجم بالقحطاني ووكيل أعماله، أكتوبر الماضي، لمناقشة التجديد، لكنَّ لاعب الوسط قابل العرض المطروح بالرفض، وطلب زيادته بما يصل إلى الضعف.

وانطلق القحطاني من الفئات السنية لنادي الهلال، وقبل تمثيل الفريق الأول انضم إلى الفيصلي صيف 2016، ومنه إلى الشباب في يناير 2020.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة الشباب مع اللاعب قريبًا من أجل تمديد عقده ثلاثة أعوام مقبلة.