جماهير النصر في ملاعب الغناء هذه المرة.. “سبارك” يُغني في ميدل بيست

تستعد جماهير نادي النصر، لإشعال الملاعب في 15ديسمبر، ولكن هذه المرة ليست ملاعب كرة لقدم ولكن ملاعب الفن والغناء؛ بعد أن أعلن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق عن إقامة حفل غنائي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

تاليسكا المعروف في الوسط الغنائي باسم "سبارك"، فاجئ جمهور الساحرة المستديرة من نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على انستغرام واكس، بنشر مقطع فيديو يظهر توقيعه لعقد إقامة الحفلة، وعلق عليه: "يلا ساوندستورم انتظركم يوم 15ديسمبر في البيج بيست حياكم الله"؛ كما كتب أيضاً "شكراً على الدعوة".

وأعلنت شركة "ميدل بيست"، عن توقيع عقد مع تاليسكا مهاجم النصر لتقديم فقرة غنائية كضيف شرف في النسخة الرابعة من مهرجان ساوندستورم، والذي ينظم في الرياض منتصف ديسمبر الجاري ويستمر لثلاثة أيام؛ ومن المقرر أن يشارك تاليسكا بأغنية ثاني أيام المهرجان بلغته الأم "البرتغالية".

وسيشارك أكثر من 200 نجم من أكبر وألمع الفنانين من المنطقة العربية والعالم في "ساوندستورم 2023" الذي يقدم عروضه عبر ثمانية مسارح، وكانت نسخة العام الماضي من ساوندستورم شهدت حضور جماهيري تجاوز 700 ألف شخص.

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ويعرف أندرسون سوزا كونسيساو المعروف باسم تاليسكا لاعب كرة قدم برازيلي ولد في 1 فبراير 1994 بمدينة فييرا دي سانتانا في ولاية باهيا يلعب في موقع وسط ميدان هجومي في نادي النصر السعودي بعد انتقاله مايو 2021 .

وكان اللاعب البرازيلي قد اعتاد على إقامة بعض الحفلات الموسيقية في بلاده، فمنذ أشهر بعد إصابته سافر اللاعب مؤكدًا أنه يحتاج إلى علاج في بلاده، ولكن تبين أنه "سبارك" سافر من أجل حضور حفلات غنائية خاصة به.