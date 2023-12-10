وزير الصناعة: لدى المملكة مشاريع متطورة تؤكد مكانتها الريادية عالميا

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية،اليوم الأحد، إن لدى المملكة مشاريع متطورة تؤكد مكانتها الريادية عالميا.

وأضاف في كلمته خلال إطلاق حفل ترسية المشاريع الرأسمالية لجازان للصناعات الأساسية: "الأحداث والمشاريع الجديدة تؤكد مكانة المملكة، وتعد تتويجا لما تشهده من حراك اقتصادي كبير على مختلف المستويات".

وأعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الانتهاء من أعمال ترسية المشاريع الرأسمالية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لـ 2023، وعددها 53 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال.

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، حفل الانتهاء من أعمال ترسية المشاريع الرأسمالية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لعام 2023، البالغ عددها 53 مشروعاً بقيمة إجمالية جاوزت 9 مليارات ريال، إضافة إلى عرض حزمة من المشاريع الرأسمالية للعام الجديد 2024م.