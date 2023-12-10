الدعم السعودي لغزة يتواصل.. أكثر من نصف مليار إجمالي التبرعات

واصل السعوديون دعمهم لإغاثة أشقائهم في غزة، وذلك في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاءت الحملة التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاقها، امتداداً للدعم السعودي الرسمي والشعبي اللامتناهي للقضية الفلسطينية، ودور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

وتخطت التبرعات نصف مليار ريال (مجموع التبرعات: 551,951,892)، وبمشاركة ( 1,119,779) لبوا نداء الإغاثة ونجدة سكان غزة، الذين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية تحت وطأة القصف والاجتياح الإسرائيلي الغاشم.