“العامة للطرق”: صيانة أكثر من 9 آلاف كيلومترًا ورفع كفاءة التشغيل لـ 24 ألف كيلومترًا خلال نوفمبر

كشفت الهيئة العامة للطرق، اليوم الأحد، عن إنجاز حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والتنفيذ لشبكة الطرق في السعودية، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك ضمن جهود وأدوار الهيئة في تشغيل الطرق؛ إضافةً لدور الهيئة الأساسي في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه في كافة مناطق المملكة داخل وخارج النطاق العمراني.

وأعلنت الهيئة، عن رفع مستوى الصيانة على الطرق من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتافها بأكثر من 9 آلاف كم، إضافةً لكشط وسفلتة أكثر من 420 كم، وتنظيف مجاري الأودية بأكثر من 4300 موقع، كما تم إزالة الكثبان الرملية بأكثر من 90000 ألف متر مكعب؛ إضافة لردم أكثر من 2700 موقع للانجرافات، واستخدام أكثر من 18 ألف متر مكعب من الأسفلت المكشوط ومسح وتمهيد الطرق الترابية بأكثر من 11 آلف كم.

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كما أعلنت عن مسح الأضرار بأكثر من 24 ألف كم/مسار؛ إضافة لقياس سماكة طبقات الرصف بأكثر من 5 آلاف كم/مسار؛ وتم قياس مقومة الانزلاق بأكثر من 5600 كم/مسار، وقياس وعورة الطرق بما يزيد عن 311 كم/مسار وفحص وتقييم أكثر من 350 جسرًا، كما تم الفحص البصري لأكثر من 30 نفقاً، وفحص ما يزيد عن 1200 عبارة، وفيما يخص تنفيذ الطرق تم الانتهاء من 6 مشاريع بإجمالي أطوال يبلغ 96 كم.

يذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية"، والكثافة المرورية.