فابينيو: أحب أهازيج الاتحاد.. والسعودية قادرة على استضافة المونديال

أكد البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط فريق الاتحاد، قدرة السعودية على استضافة نهائيات كأس العالم 2034، موضحاً أنه يحب أهازيج جماهير "العميد".

وقال فابينيو في حديثه مع المركز الإعلامي لنادي الاتحاد عن استضافة السعودية للمونديال قائلا: "المنشآت هنا رائعة، وإنه أمر جيد أن تستضيف السعودية المونديال".

وأضاف: "كل الملاعب التي لعبت فيها أعجبتني وكانت مريحة، ملعبنا في جدة جميل وذو مظهر معماري رائع، لذلك فإن استضافة كأس العالم ستكون فرصة جيدة لتطوير الرياضة أكثر في المنطقة كاملة".

وعن انضمامه للاتحاد، قال نجم ليفربول السابق: "في البداية عندما جئت إلى صفوف الاتحاد كان الجو حاراً، لكن الجميع استقبلوني بشكل رائع، وكنت متحمساً للتعرف على اللاعبين والمدربين والدخول في التدريب، ووجدت الترحاب من الجميع داخل النادي".

🎥| فابينهو يتحدث لعدسة المركز الإعلامي

قبل مونديال كأس العالم للأندية 2023 🏆🇧🇷#النمور_في_المونديال#TigersInCWC pic.twitter.com/86SPDEPqrR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 9, 2023

وأضاف صاحب الـ30 عاما: "تفاجأت من المستوى الفني الكبير لفرق دوري المحترفين السعودي، حيث إننا لم نسجل فارق أهداف كبير بسبب قوة المنافسين، وهذا ما يؤكد قوة البطولة وزيادة التنافس بين الجميع".

وأبدى فابينيو إعجابه الكبير بفيديو تقديمه كلاعب جديد في صفوف فريق الاتحاد، موضحاً أن الأخبار التي تحدثت عن عدم رغبته في المجيء بسبب كلابه لم تكن صحيحة، لذلك كانت فكرة الفيديو رائعة بالوجود بجوار النمر في مشهد رائع ومميز للجماهير.

وتحدث فابينيو عن جماهير الاتحاد قائلاً بأنه يحب كثيراً الأهازيج الخاصة بهم رغم أنه لا يفهمها بشكل كامل، مضيفا: "وجود جمهور بهذه القوة أمر إيجابي في المدرجات، خاصة أنه يدعم الفريق في جميع المباريات والبطولات المختلفة»".

وأنهى فابينيو مقابلته بحديثه عن مباراة الاتحاد والخلود في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث اعترف بأن فريقه كاد أن يودع البطولة لولا تصديات عبدالله المعيوف حارس المرمى، والتي أسهمت في الفوز والتأهل إلى الأدوار التالية.