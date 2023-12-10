فعاليات وأنشطة توعوية بمدارس ينبع احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد

نظمت إدارة تعليم ينبع، فعاليات وأنشطة توعوية احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد، بمشاركة مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.

وتضمن البرنامج فعاليات توعوية وتدريبية متنوعة ضمن جهود تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع وزارة التعليم "نزاهة" للتثقيف والتدريب بقيم النزاهة.

إضافة إلى تنفيذ الفعاليات الاجتماعية والرياضية والتطوعية، وإبراز مشاركات الطلبة الثقافية والفنية في مختلف المسابقات التي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة، وتأصيل الممارسات الإيجابية لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.