“الموارد البشرية” تحذر من حسابات إلكترونية تدعي قدرتها على تسجيل الأفراد في “الضمان الاجتماعي”

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الزكاة تعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها، وعليه فإن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.

وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس": "تدعي بعض حسابات الخدمات الإلكترونية القدرة على تسجيل الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) بطرق غير مشروعة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، دون الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية العائدة على المستفيد عند التحقق من عدم صحة البيانات المسجلة، ومنها إحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجـراءات النظاميـة بحقـه وإصدار عقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال".