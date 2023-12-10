“جبل القمر”.. وجهة سياحية واعدة لمحبي الهدوء والبعد عن صخب المدينة

"جبل القمر"، الموقع السياحي الرائع في محافظة خليص، يتسم بجاذبيته الفريدة التي تجمع بين جمال الطبيعة والتنوع البيئي، ما جعله أحد أبرز الوجهات السياحية بالمحافظة.

يقع هذا الجبل الساحر شمال شرق مدينة جدة على بُعد 90 كيلومترًا، ويعتبر وجهة مثالية للباحثين عن هدوء وتجربة ممتعة في الهواء الطلق لمحبي الهدوء والبعد عن صخب المدينة.

تتميز تشكيلات "جبل القمر" بالتضاريس البركانية الفريدة، حيث تظهر صخوره بلون أسود جميل، ويحاط بأودية وشعاب مغطاة بالرمال البيضاء الناصعة. يُعد المكان المثالي لرصد غروب الشمس الخلاب ومراقبة النجوم في سماء جدة والمناطق المحيطة.

تعود تسمية "جبل القمر" إلى سحر الإضاءة الخافتة التي يُسلطها على الرمال، حيث تتلألأ حبيبات الرمال بطريقة ساحرة، خلقًا لمنظر لافت يفتن الناظرين.

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يوفر الجبل فرصًا متعددة لمحبي المغامرات، مثل المشي الطويل في الصحراء الرحبة، وركوب الدراجات الرباعية عبر الطرق الوعرة، إضافةً إلى فرص التخييم والتسلق، كما يمنح من يرتقيه منظرًا رائعًا على امتداد البصر، ونافذة واسعة على ضياء النجوم الصافية.

يتمتع "جبل القمر" بشعبية كبيرة بين العائلات وعشاق المغامرات، حيث يقدم تجربة فريدة وإطلالات استثنائية تجعله وجهة سياحية لا يمكن تفويتها في محافظة خليص.