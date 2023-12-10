الإصابة تحرم بايرن ميونخ من جهود جنابري حتى نهاية العام

أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الأحد أنه سيفتقد لجهود نجمه سيرجي جنابري، لبعض الوقت بسبب الإصابة في الفخذ.

وشارك جنابري كبديل خلال الهزيمة الساحقة للنادي البافاري على ملعب اينتراخت فرانكفورت 1 /5 أمس السبت لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد خمس دقائق فقط بداعي الإصابة.

ومن غير المتوقع أن يعود جنابري إلى الملاعب قبل نهاية العام، وهي الفترة التي سيخوض خلالها بايرن ميونخ ثلاث مباريات حتى موعد فترة العطلات الشتوية في 20 ديسمبر الجاري.

وعانى الألماني الدولي جنابري من موسم صعب، حيث تعرض لإصابة بكسر في الذراع ابعدته عن الملاعب على مدار أسابيع عدة.

يذكر أن جنابري (28 عاما) لم يسجل أي هدف في الموسم الحالي، بعد أن أحرز 14 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.