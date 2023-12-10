الاتحاد السعوي يُنظم المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم الإثنين

ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم غدا الاثنين، المؤتمر القانوني، والذي يقدمه عدد من القانونيين المحليين والدوليين، بهدف بناء تواصل فعال بين القانونيين في كرة القدم على المستوى المحلي والدولي، وذلك في محافظة جدة.

ويشهد المؤتمر 8 جلسات يستهلها رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني والذي يقدم جلسة بعنوان "نظرة عامة عن لائحة الانضباط والأخلاق"، فيما يقدم الجلسة الثانية المدير المكلف للشؤون القانونية والحوكمة بالاتحاد السعودي ماتيوس ويتجين بعنوان "النزاهة في كرة القدم" ، بحسب البيان الرسمي الصادر اليوم الاحد.

ويقدم الجلسة الثالثة رئيس لجنة الاستئناف أحمد القنيعان بعنوان "حجية الأدلة الرقمية المعاصرة أمام القضاء الرياضي"، فيما يقدم رئيس غرفة فض المنازعات فيصل أبو خلف الجلسة الرابعة بعنوان "نبذة تعريفية عن غرفة فض المنازعات وآلية عملها"، وتقام الجلسة الخامسة بعنوان "لوائح وكلاء اللاعبين في الفيفا، المبادئ .. التنفيذ، والاعتبارات العملية" والتي يقدمها المستشار القانوني لإدارة وكلاء اللاعبين في الاتحاد الدولي طارق أجانوفيتش.

كما يقدم الجلسة السادسة المستشار القانوني بإدارة التشريعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ماركو أميزكوا بعنوان "نظرة عامة على إصلاح نظام انتقالات اللاعبين وتحديثات اللائحة"، ويقدم الجلسة السابعة المحكم الدولي في محكمة "كاس" جيمس كيتشنق بعنوان "ملكية الأندية المتعددة في كرة القدم، حقائق وأرقام وحوكمتها"، فيما يختتم مدير أوضاع وتسجيل اللاعبين عبدالعزيز العوجان جلسات المؤتمر بجلسة تحت عنوان "التزامات مدير الاحتراف".