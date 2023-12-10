مختص في الموارد البشرية: قرار تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل يراعي أصحاب المشاريع الناشئة

قال المختص في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك، إن قرار تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل يأتي مراعاة لأصحاب المشاريع الناشئة على وجه الخصوص، وفقا لتصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ويأتي هذا القرار استمراراً لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

فيديو | المختص في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك: قرار تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل يأتي مراعاة لأصحاب المشاريع الناشئة على وجه الخصوص #الإخبارية pic.twitter.com/AOra0UQ5RG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2023

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة «أ» تشمل المنشآت التي بها 50 عاملاً فأعلى، وتشمل الفئة «ب» عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة «ج» تشمل المنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل، ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.

كما تضمن التعديل تصنيف المخالفات إلى فئتين: «جسيمة، غير جسيمة»، فيما تسهم التعديلات في: دعم التوطين، دعم استقرار المنشآت ونموها، حفظ حقوق العاملين، دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.