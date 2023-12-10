مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر 2023م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 675 فردًا، وصرف 175 نظارة طبية، وإجراء 127 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للجهود الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء العالم.