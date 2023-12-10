هيئة السوق المالية: زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 230 شركة

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2023، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 230 شركة مدرجة في الربع الثالث 2023، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ217 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022.

وأشار تقرير الهيئة الصادر اليوم الأحد، أن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" بلغ 67 شركة مدرجة في الربع الثالث من عام 2023م مقابل 38 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 76%.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 4 شركات في السوق الموازية "نمو" خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م فيما لا تزال 5 طلبات في السوق الرئيسية و41 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.