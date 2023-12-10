اجتماع عربي لمناقشة العَقبات التي تواجه تطبيق أحكام منطقة التجارة الحُرة العربية الكبرى

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ(56) للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي وزارات المالية والتجارة في الدول العربية المعنيين في منطقة التجارة الحُرة العربية الكبرى.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، المستشار المشرف على إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بوزارة المالية عبدالله بن عبدالعزيز الدايل.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر في كلمته الافتتاحية، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 8 بنود مهمة، في مقدمتها بند المتابعة الذي يبحث آليات تنفيذ قرارات القمم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحُرة العربية الكبرى، كما تقوم الدول الأعضاء بمناقشة أي عَقبات قد تواجه تطبيق أحكام منطقة التجارة الحُرة.

وأضاف أن الاجتماع يناقش المُقترح المُقَدّم من المملكة العربية السعودية حول إنشاء منصة للتجارة العربية لتسهيل التواصل بين نقاط اتصال المنطقة لتسريع حل ومعالجة أي عَقبات قد تواجه التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء.

ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع يستعرض أيضًا مُستجدات تطبيق المَلاحق الجديدة المُكَمّلَة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحُرة في مجال (القيود الفنية على التجارة - الصحة والصحة النباتية - تسهيل التجارة - المِلكية الفكرية)، وكذلك متابعة إنشاء اللجان المَعّنِية بتطبيق تلك المَلاحق، ومتابعة أداء فِرق العمل واللجان المُنّبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمتخصصين في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.