رونالدو وسافيتش وكاسترو مرشحون لجوائز الأفضل لعام 2023 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، الأحد، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل المقدمة منه خلال العام الجاري 2023.

ويتواجد 3 اسماء من دوري روشن بقوائم المرشحين يتصدرهم كريستيانو رونالدو عن فئة أفضل لاعب خلال العالم.

بينما يتواجد المحترف الصربي بصفوف الهلال سافيتش بقائمة المرشحين لأفضل صانع ألعاب.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال العام ذاته تواجد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر.

وتواجد في القائمة النهائية، 25 لاعبا، أبرزهم رونالدو وجود بيلينجهام وكيفين دي بروين وليونيل ميسي ومحمد صلاح.

ويحمل ميسي لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي دوري روشن للمحترفين هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش.