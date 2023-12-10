مانشستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي على حساب مضيفه لوتون تاون

عاد فريق مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

وتجاوز مانشستر سيتي مطب مستضيفه لوتون تاون بفوزه عليه 2-1 الأحد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح إيليا أديبايو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (45+2).

لكن سيتي أدرك التعادل في الدقيقة 62 عبر البرتغالي بيرناردو سيلفا قبل أن يضيف جاك غريليش هدف الفوز في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمّد رصيد لوتون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.