إيفرتون يهزم تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق إيفرتون فوزًا ثمينًا على ضيفه تشلسي بنتيجة هدفين دون رد الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح عبدلله دوكوري التسجيل في الدقيقة 54 قبل أن يضيف لويس دوبين الهدف الثاني في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع

ورفع إيفرتون بذلك رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر في حين توقف رصيد تشلسي عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان إيفرتون الذي خصم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من رصيده 10 نقاط لخرقه القواعد المالية، حقق فوزًا كبيرًا على نيوكاسل بثلاثية نظيفة منتصف الأسبوع.

وحقق فولهام فوزا ساحقاً على جاره وست هام بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها المكسيكي راوول خيمينيس (22) والبرازيلي ويليان (31) وتوسين ادارابيويو (41) وهاري ويلسون (60) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (88).