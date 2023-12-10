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الأهلي المصري يعلن رئيس بعثته في مونديال الأندية

10 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
خالد مرتجي
خالد مرتجي

أعلن مجلس إدارة الأهلي المصري تكليف المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق في كأس العالم للأندية، التي ستقام بمدينة جدة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وذكر الأهلي المصري في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة قرر تكليف خالد مرتجي برئاسة البعثة، حيث تسافر غدًا الإثنين إلى جدة.

وقال الأهلي إن مرتجي حرص على التواصل والتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة وترتيب كافة الأمور المتعلقة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي المصري إلى جدة على متن طائرة خاصة بعد ظهر غدٍ، على أن تضم 23 لاعبًا.

يذكر أن الأهلي المصري سيواجه الجمعة المقبل الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي التي ستقام في افتتاح البطولة بعد غدٍ الثلاثاء.