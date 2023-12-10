الأهلي المصري يعلن رئيس بعثته في مونديال الأندية

أعلن مجلس إدارة الأهلي المصري تكليف المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق في كأس العالم للأندية، التي ستقام بمدينة جدة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وذكر الأهلي المصري في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة قرر تكليف خالد مرتجي برئاسة البعثة، حيث تسافر غدًا الإثنين إلى جدة.

«مرتجي» رئيسًا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 🦅 pic.twitter.com/t3d923M3vT — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 10, 2023

وقال الأهلي إن مرتجي حرص على التواصل والتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة وترتيب كافة الأمور المتعلقة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي المصري إلى جدة على متن طائرة خاصة بعد ظهر غدٍ، على أن تضم 23 لاعبًا.

يذكر أن الأهلي المصري سيواجه الجمعة المقبل الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي التي ستقام في افتتاح البطولة بعد غدٍ الثلاثاء.