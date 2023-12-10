أخضر تحت 15 عامًا يتعادل مع فنلندا في إسبانيا

تعادل المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم مع نظيره فنلندا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الدورة الدولية الودية في إسبانيا.

وسجل هدفي "الأخضر" اللاعبين علي مكي في الدقيقة 15، وخالد شراحيلي في الدقيقة 39 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب ماجد التركي اللقاء بقائمة مكونة من: حيدر حساوي في حراسة المرمى، منصور طافسي، مبارك مسرحي، نواف الهويري، سيف العتيبي، علي الهزيمي، أنس هندي، خالد شراحيلي، علي المكي، كرم العيسى، الوليد الصبحي.

يذكر أن الدورة الدولية في إسبانيا ضمّت إلى جانب الأخضر منتخبات إسبانيا، المكسيك، وفنلندا.