جوارديولا يزيد الغموض حول موقف هالاند من مونديال الأندية

زاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الغموض حول موقف إيرلينج هالاند، نجم الفريق، من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وغاب هالاند عن فوز مانشستر سيتي على لوتون تاون 2 /1 مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب المباراة "هالاند يعاني من إصابة في القدم، لا نعرف مدى شدتها، سنتابع حالته يوميا وأسبوع بعد أسبوع".

وأضاف "أتمنى أن ننجح في استعادة هالاند ليكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية".

ويفتتح الفريق الإنجليزي مشواره في البطولة التي ستقام في السعودية من الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر الجاري، حيث سينتظر الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.