لأول مرة.. الرياض تستضيف قمة “ميتاجيت” الدولية في سبتمبر 2024

تعكس العاصمة الرياض دور الريادة الذي تقوده المملكة في مجال بناء العوالم الرقمية المتقدمة، حيث تحتضن النسخة الأولى من "ميتاجيت - قمة الميتافيرس الدولية" في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024.

ويُظهر انعقاد هذه القمة التزام المملكة بتبني التكنولوجيا الناشئة وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

أهداف قمة ميتاجيت

وتهدف قمة ميتاجيت الدولية إلى جمع خبراء التكنولوجيا العالميين، وبنّاة العوالم الرقمية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وقادة المؤسسات، إلى جانب الشركات المحلية والهيئات الحكومية والمنظمات المتخصصة.

ويهدف الحدث إلى تمكين المشاركين من استخدام أحدث تقنيات الميتافيرس بفعالية، بالإضافة إلى توفير منصة مستدامة للدعم والتعاون بهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة.

وتتيح القمة فرصًا للمشاركين والزوار لحضور جلسات حوارية محفزة والمشاركة في ورش عمل ونشاطات تفاعلية.

وتهدف المملكة، بعد فوزها باستضافة إكسبو 2030، إلى وصول مليار حاضر للمعرض العالمي عبر الميتافيرس.

ويُتوقع أن تكون هذه القمة الدولية نواة حقيقية لتحقيق هذه التطلعات الطموحة.