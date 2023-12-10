“سنعود أقوى”.. لاعبو بايرن ميونيخ يتأهبون للرد على الخسارة القاسية

يسعى لاعبو بايرن ميونيخ لمصالحة جماهيرهم بعد الخسارة بخماسية على يد آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني، عندما يلعب الفريق أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وخسر بايرن ميونيخ بنتيجة 1-5 أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، أمس السبت، فيما سيخوض بعد غدٍ الثلاثاء مباراة ضد مضيفه مانشستر يونايتد في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحسم بايرن ميونيخ تأهله للأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة مانشستر يونايتد.

ويتصدر الفريق البافاري المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي، فيما يقبع مانشستر يونايتد في ذيل الترتيب بـ4 نقاط.

ورغم ذلك، تبدو المباراة مهمة لبايرن للعودة للمسار الصحيح قبل خوضه آخر مباراتين في الدوري المحلي هذا العام ضد شتوتجارت، المتألق هذا الموسم، وفولفسبورج، قبل انطلاق العطلة الشتوية.

وقال لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا، فيما أبرزته وكالة الأنباء الألمانية "نريد أن نظهر أن تلك الخسارة مجرد كبوة".

أما المهاجم المخضرم توماس مولر، فقال "ينبغي أن يكون هناك رد فعل بعد ذلك. نحتاج للاستفادة من حالة الغضب التي تتملكنا - لكن لا يمكننا أن نفقد عقولنا. سنعود أقوى، لكن ليس لدينا الكثير من الوقت".

وافتقر بايرن شراسته المعتادة أمس، ليتلقى خسارته الرابعة بأربعة أهداف أو أكثر بالدوري الألماني منذ عام 2000، فيما اعترف توماس توخيل، مدرب الفريق بأن "أداء الفريق بأكمله كان سيئا للغاية اليوم - بما فيهم أنا".

يذكر أن بايرن يحتل المركزالثاني حاليا في ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف ليفركوزن (المتصدر)، علما بأن الفريق الذي توج بلقب بوندسليجا في المواسم الـ11 الأخيرة، يمتلك مباراة مؤجلة ضد يونيون برلين.