عبدالله السدحان: أرفض دخول ابنتي عالم الفن “إلا إذا عصت أمري”

أعلن الفنان عبدالله السدحان عن رفضه القاطع لدخول ابنته المجال الفني "دون الدخول في تفاصيل" حسب قوله.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، اليوم الأحد: "أرفض دخول البنات المجال الفني، إلا إذا عصت أمري وبلغت سن الرشد. هنا ما باليد حيلة".

وتابع: "رفضي هذا نابع من رؤيتي لإبداعات وإنتاجات لبناتي للوطن في مجالات متعددة".

وأكد السدحان كذلك عدم قبوله إن يستغل ابنه اسمه لدخول عالم الفن، موضحاً: "إذا أثبت وجوده كما تثبتها أي موهبة موجودة فأهلاً وسهلاً به، وإلا فهناك 1000 موهبة أفضل من ولدي".